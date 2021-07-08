На стройках Вологды обнаружили десятки нелегалов

-

В областной столице Управление по вопросам миграции и Центр по противодействию экстремизму обнаружили на нескольких строительных площадках нелегальных мигрантов. Всего сотрудники ОМОН помогли задержать 36 человек, которые работали без необходимых документов. На них составлены административные протоколы: придется выплатить крупный штраф и отправиться обратно на родину.

На данный момент устанавливается личность работодателя, который принял иностранцев на стройку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области. Ранее правоохранители выявили нелегалов, работающих в лесной отрасли Бабаевского и Устюженского районов.