Несовершеннолетние череповчанки сбежали из реабилитационного центра

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В Череповце из реабилитационного центра для несовершеннолетних сбежали 3 девочки. Погони не случилось: сотрудник дежурной части посмотрел городские камеры видеонаблюдения и увидел девочек на площади Молодежи. Потом он позвонил одной из них на телефон, школьницы дождались полицейских и их увезли в отдел. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

О побеге сообщила правоохранителям представительница реабилитационного центра: она тоже заметила девочек именно по камерам. Беглянок отправили обратно в центр и провели с ними профилактическую беседу. Они объяснили своей поступок желанием самостоятельно прогуляться по ночному Череповцу.