10 тысяч вологжан официально искусаны клещами

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В Вологодской области сезон клещей. С начала года от опасных насекомых пострадали по официальным данным 10 022 жителя региона, при этом 2497 из них дети. Только за прошлую неделю к медикам с клещами пришли 174 вологжанина. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора Вологодчины.

В 2020 году к врачам обратились лишь 8 тысяч вологжан. Эти насекомые могут быть очень опасны, ведь они переносят смертельные заболевания, такие как энцефалит и боррелез. Присосавшееся насекомое необходимо проверить в лаборатории.

В регионе проведены акарицидные обработки зеленых зон площадью 2519,14 га. Ведется и вакцинация от клещевого вирусного энцефалита. Уже иммунизировано 90,9 тысяч человек, около половины из них дети.