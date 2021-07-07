Будущее наступило: в Череповце составляется интерактивная карта кладбищ

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В городе металлургов решились на разработку электронной версии карты местных кладбищ. За эту работу взялись сотрудники ЦМИРиТ. На данный момент работники «Спецавтотранса» проводят инвентаризацию могил, чтобы ничего не было напутано.

База кладбищ №4 и 5 уже есть в электронном виде и успешно обновляется. Данные по старым кладбищам будут проверять и систематизировать с помощью журналов учета и архивов. Зачастую захоронения проводились бессистемно, были подзахоронения, поэтому задача не так проста, как кажется.

Как сообщает мэрия Череповца, бета-версия карты уже готова. В сентябре ее покажут гражданам. Будет доступен поиск по фамилии, карточка могилы с фотографией, а также мобильная версия сервиса.