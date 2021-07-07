Вологжан умирает почти в 2 раза больше, чем рождается

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Департамент стратегического планирования Вологодской области предоставил отчет за 2020 год. В стране мы заняли 33 место по рождаемости. Как оказалось, в регионе родились 10,7 тысяч новых вологжан, а умерли 18,1 тысяч. Смертность превысила рождаемость в 1,7 раз.

На Вологодчине за январь-апрель 2021 года родилось 3292 человека.

В целом, вологжане размножаться не спешат. На каждую тысячу женщин зафиксировано более 20 абортов. Доля беременных с преждевременными родами, родоразрешенными в перинатальных центрах, составила 41,8%. Об этом сообщило ИА "Ранпресс".

По информации Вологдастата, 77% брачных союзов расторгается: поженилась 5 501 пара вологжан, а развелась 4 253. В третий раз в прошлом году вступить в брак не решился никто.

Большинство жителей Вологодской области идут под венец уже после 25 лет – 76%. Но в 2020 году 32 несовершеннолетние девушки уже нашли себе мужа, а вот таких молодых супругов было только 18.