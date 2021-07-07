На школьника у реки Мологи напала змея

Травяная змея с испанских гор

В Устюженском районе от нападения гадюки пострадал 15-летний вологжанин. Мальчик отдыхал на берегу реки Мологи, когда его укусила опасная змея - он почувствовал резкую боль в районе стопы. ЧП произошло в минувшее воскресенье, 4 июля. Подросток лечится в Устюженской районной больнице.

Как сообщает Устюженский городской портал, парень выздоравливает - отёк уменьшается.

Напомним, в выходные змей обнаружили у домов в Тотемском районе. Местные жители пожаловались на агрессивных в жару пресмыкающихся, особенно около водоемов. А ранее гадюка напала на 11-летнюю девочку у реки Андомы в Вытегорском районе. Череповчане тоже были напуганы ползающими у их домов змеями.

Как сообщает МЧС, змеи становятся неадекватно злыми при повышенной температуре воздуха, скапливаются у водоемов. Наиболее активны в июне-июле в 6-9 утра и 19-22 часов вечера. Будьте внимательны, в высокой траве и болотах перемещайтесь в сапогах, а встреченных змей просто обходите.