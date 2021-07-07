Убийца беременной жены и ее дочери Константин Капустин будет отбывать наказание пожизненно

Фото: пресс-служба судов Вологодской области

Поставлена точка в деле о жестоком убийстве беременной женщины и ее дочери. Преступление совершил молодой муж в их новом доме. Чтобы скрыть преступление он пытался сжечь дом. Защищавшая маму девочка была в тот момент еще жива.

7 июля второй апелляционный суд общей юрисдикции (г. Санкт-Петербург) рассмотрел апелляционные жалобы защитников и оставил приговор Вологодского областного суда в отношении Константина Капустина без изменения. Защитники просили приговор отменить, направить дело на новое рассмотрение с назначением Капустину стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Однако, приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Напомним, суд назначил пожизненное наказание виновному в убийстве беременной жены и ее дочери. Трагедия произошла в Кичменгском Городке. 19 марта областным судом Константин Капустин был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами а, в, г, д, к части 2 статьи "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, и женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление" и части 2 статьи "Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога".

В судебном заседании Капустин вину в совершении убийства жены и ее дочери не признал. Утверждал, что оговорил себя на предварительном следствии. Из полиции сбежал, поскольку его напугали пожизненным наказанием. При этом он признавал вину в совершении поджога. Суд расценил позицию Капустина в судебном заседании как способ уйти от наказания за содеянное и взял за основу обвинительного приговора его признательные показания на предварительном следствии.

Суд на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы признал Капустина вменяемым. Смягчающими обстоятельствами суд признал явку с повинной, способствование раскрытию преступлений, частичное добровольное возмещение имущественного вреда (100 000 рублей). Отягчающих наказание Капустину обстоятельств суд не установил.

Суд назначил Капустину наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. С осужденного в пользу потерпевших (родителей убитой) суд взыскал в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 1 079 320 рублей 40 копеек и компенсацию морального вреда по 1 000 000 рублей в пользу каждого.