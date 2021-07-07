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Происшествия7 июля 2021 15:15

В квартире вологжан на кухне вспыхнул пожар

Пожарным пришлось эвакуировать взрослых и детей из-за едкого дыма и опасности распространения пламени
Евдокия САХАРОВА
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Подъезд заволок черный дым

Подъезд заволок черный дым

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодском районе, поселке Харачево, 6 июля около 8 утра вспыхнула кухня в многоквартирном доме №26 на улице Пионерской. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. ЧП произошло из-за неисправности электрооборудования.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Будьте бдительны с огнем

Будьте бдительны с огнем

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, с верхних этажей спасателям пришлось эвакуировать 7 человек, в том числе 4 детей.

Соблюдайте правила пожарной безопасности - сохраните жизнь, здоровье и имущество свое и своих близких.

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Черный дым заволок подъезд вологжан из-за пожара на кухне
Черный дым заволок подъезд вологжан из-за пожара на кухне
ЧП произошло 6 июля в поселке Харачево. Рано утром пришлось эвакуировать жителей многоквартирного дома, включая несколько детей