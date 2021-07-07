В квартире вологжан на кухне вспыхнул пожар

Подъезд заволок черный дым Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодском районе, поселке Харачево, 6 июля около 8 утра вспыхнула кухня в многоквартирном доме №26 на улице Пионерской. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. ЧП произошло из-за неисправности электрооборудования.

Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Будьте бдительны с огнем Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, с верхних этажей спасателям пришлось эвакуировать 7 человек, в том числе 4 детей.

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