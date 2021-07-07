В квартире вологжан на кухне вспыхнул пожар

Подъезд заволок черный дым
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
В Вологодском районе, поселке Харачево, 6 июля около 8 утра вспыхнула кухня в многоквартирном доме №26 на улице Пионерской. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. ЧП произошло из-за неисправности электрооборудования.
Место происшествия
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Будьте бдительны с огнем
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, с верхних этажей спасателям пришлось эвакуировать 7 человек, в том числе 4 детей.
Соблюдайте правила пожарной безопасности - сохраните жизнь, здоровье и имущество свое и своих близких.