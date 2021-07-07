Судимая череповчанка представлялась юристом со связями и получала миллионы

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В Череповце завершено расследование уголовного дела о мошенничестве. Ранее судимая 57-летняя пенсионерка с 2015 по 2020 год представлялась клиентам адвокатом московской фирмы и гарантировала 100% результат благодаря связям с правоохранителями.

Как сообщает УМВД по Череповцу, женщина не имела никакой юридической практики и подходящего образования. Однако, она активно бралась за любые дела начиная с защиты по уголовным делам и до получения отсрочки от армии.

Следователь рассказал, что подозреваемая имитировала звонки судьям и представителям органов власти, посещала с клиентами различные госструктуры, брала деньги, но никаких действий для оказания юрпомощи не предпринимала.

Надеющиеся на хороший исход их дел череповчане несли даме крупные суммы денег: следствием установлена причастность к 14 фактам мошенничества на 2,3 млн рублей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.