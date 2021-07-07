Мэр Череповца пригрозил отобрать рекламные щиты у вологжан из-за вандализма

Фото со страницы мэра города

В Череповце сотрудники мэрии сняли, как, по-видимому, ради рекламного щита без согласования обрезаются деревья на Октябрьском проспекте: ветки заслоняют рекламу. Мэр Череповца посвятил этому акту вандализма пост в соцсетях: «Думаете, вандалы орудуют только по ночам? [...] По факту обрезки дерева комитет по управлению имуществом составит акт. Если подобное повторится еще раз, мы досрочно расторгнем договоры об аренде земли с рекламным агентством [...] из Вологды». Вадим Германов понадеялся, что нарушители высадят аллею взрослых деревьев в местах, нуждающихся в озеленении.

Местные жители в ответ пожаловались на незаконную расклейку объявлений по городу, которые портят внешний вид остановок, улиц, домов и даже общественного транспорта. Вспомнили и про уродливые заборы, которые почему-то вкапывают практически по середине тротуара.