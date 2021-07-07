В 20 км от места падения вертолета обнаружены обломки

Фото: Аварийно-спасательная служба Вологодской области

В Нюксенском районе продолжают находить части разбившегося в октябре над рекой Сухоной вертолета. Как сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области, 5 июля местный житель нашел в 3 км от места крушения очередной обломок. На следующий день, уже в 20 км от места трагедии, около деревни Копылово рыбак нашел еще одну деталь. Предположительно, носовую часть. Находки передали правоохранителям.

20 октября 2020 года вертолет Robinson R44 задел провода ЛЭП и рухнул в реку. Нашли останки только 2 человек из четверых: пилота и экс-замгубернатора Вологодской области. Тела владельца авиапредприятия и его помощницы пока не обнаружены.