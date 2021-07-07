Время выдачи трупов из морга в Вологде увеличилось

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В вологодских соцсетях появилась информация о том, что увеличилось время выдачи тел, умерших из-за высокой нагрузки на морги. В региональном департаменте здравоохранения прокомментировали информацию о ненадлежащем хранении тел умерших в моргах Вологды.

На странице Сергея Сергеева вечером 6 июля появился текст, рассказывающий о проблемах в моргах: "Сплит-системы охлаждения хватает опустить температуру до +23-25 градусов в моргах. Что происходит с телом при такой жаре за неделю можно представить. Ночью в морг привозят умерших из моногоспиталя, днем — сердечников и гипертоников..."

В департаменте опровергают информацию о том, что тела хранятся при комнатной температуре. Чиновники отмечают, что ни о каких сплит-системах речи не идет.

— Для хранения используют и стационарные, и мобильные трупохранилища. В конце прошлого года в Вологде были закуплены два рефрижератора. Тела хранятся в холодильных камерах при температуре не выше пяти градусов. Все необходимые условия, температурный режим соблюдается, — прокомментировали журналистам NewsVo в ведомстве.

Однако время выдачи тел из-за роста количества умерших от коронавируса в регионе увеличилось. Сергей Сергеев называет сроки - 7-10 дней.

Ранее "Комсомолка" сообщала о привлечении патологоанатома в морг при больнице №1, куда привозят умерших с коронавирусом, из числа областников.

"В Череповце кадровый вопрос решен", — заверяют чиновники.

Сергей Сергеев рассказывает о санитаре морга, который, есть информация, чрезмерно качает права. А также напоминает о планируемом строительстве ритуального центра в Вологде стоимостью 100 млн рублей. Однако проект был утоплен областными чиновниками.

Ранее губернатор области пообещал Вологде к следующему дню рождения города фонтан. Который, кстати, тоже стоит 100 миллионов рублей.