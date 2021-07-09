Прокуратура сказала "нет" предприятию по разведению рыбы в пойме реки Суды

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Прокуратура выступила против рыбоводческого предприятия в разливе реки Суды под Череповцом.

В областной департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов поступила заявка от организации о формировании рыбоводного участка в акватории Рыбинского водохранилища в разливе реки Суды.

Предприятие намеревались разместить в границах зоны санитарной охраны. Природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны вод в Череповецком районе. Выяснилось, что река является источником питьевого водоснабжения для жителей поселков Суды и Шуи. Поэтому прокуратура выступила против организации предприятия

"Осуществление деятельности по рыбоводству может повлечь загрязнение и засорение водного объекта, оказать негативное влияние на качество вод. В связи с тем, что специальный режим зоны санитарной охраны, проект которой получил положительное заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, не предусматривает развитие индустриальной аквакультуры, природоохранным прокурором начальнику департамента объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона при рассмотрении данной заявки", — сообщает Череповецкая природоохранная прокуратура.

Так что границы рыбоводческого участка не были согласованы.

Ранее местные жители выступили против рыбозавода на Кумзерском озере в Харовском районе. Там намеревались разводить форель в садках.