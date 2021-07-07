Пожар был оперативно ликвидирован
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
В Вологде горел лесопильный цех. Инцидент произошел 7 июля около 7:20 по адресу: улица Доронинской, 48а.
Через пять минут после поступления сигнала о в ЧП на место прибыли пожарные расчеты. На этот момент пламя охватило площадь в 70 квадратных метров.
В 9:08 пожар был ликвидирован.
Причина возгорания лесопильного цеха устанавливается.
В ликвидации участвовали 12 единиц техники и 37 человек личного состава, сообщает пресс-служба областного МЧС.