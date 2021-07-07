В Вологде заменили лифт, который работал 37 лет вместо 25

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В Вологде ведется замена лифтов. Работы начались в многоквартирных домах. Всего заменят 25 лифтов в 8 домах. Финансирование осуществят при поддержке федерального, областного и городского бюджетов.

Список домов уже известен. Это: улица Конева, 3, Псковская, 3, 9Б, Костромская, 8а, 10, Новгородская, 9, пл. Бабушкина, 4, Советский проспект, 133.

На замену лифтов в Вологде выделено 45 млн рублей из бюджетов всех уровней.

Как сказал мэр города Сергей Воропанов, в программу замены лифтов могут включаться многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в которых вышел срок службы эксплуатации лифтового оборудования - 25 лет.

В доме на ул. Конева, 3 подрядчик заменил лифт, который прослужил жильцам 37 лет. Монтаж занял три недели, сейчас идут пусконаладочные работы. Все строительно-монтажные работы по замене лифтов в Вологде планируется завершить до конца октября. Как сообщает пресс-служба Администрации Вологды, сейчас прорабатываются адреса, по которым подъемники обновят в следующем году.