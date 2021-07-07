Вологжанин обворовал таксиста

Пассажиры обворовали таксиста. В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г. Вологде обратился 30-летний вологжанин, работающий таксистом. Заказ поступил с улицы Ленинградской, там таксист забрал двух молодых людей, они попросили отвезти их в поселок Молочное.

После того как пассажиры покинули салон, таксист обнаружил пропажу. Исчезла сумка, в которой находились деньги и документы, ущерб составил 35 тысяч рублей.

В Молочное выехал наряд патрульно-постовой службы. На месте полицейские обнаружили одного из пассажиров - это был ранее судимый 30-летний вологжанин. Он сознался в содеянном и рассказал, что с приятелем вызвал такси, чтобы отправиться на работу. На заднем сиденье он нашел мужскую сумку, которую забрал с собой. В ней находились документы и денежные средства.

Похищенное имущество было изъято, передано таксисту. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.