ВАЗ протаранил машину дорожников на трассе Москва - Архангельск

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

ДТП с дорожниками случилось на трассе М-8 6 июля. Инцидент произошел в 14:35 на 555 километре автодороги «Москва-Архангельск».

По данным областного ГИБДД, 53-летний водитель ВАЗ-21074 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди ГАЗ-2705. Об этом сообщает пресс-служба УМВД области.

Автомобиль ГАЗ принадлежит дорожным службам - он наносил на асфальт дорожную разметку, на нем были укреплены предупреждающие знаки.

53-летний водитель ВАЗа госпитализирован, двум его пассажиркам назначено амбулаторное лечение.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на место выезжали пожарные из Сямжи. Столкновение, по их информации, было лобовым.