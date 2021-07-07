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Происшествия7 июля 2021 9:57

ВАЗ протаранил машину дорожников на трассе Москва - Архангельск

Дорожники наносили разметку на проезжую часть
Иван Чухнин
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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

ДТП с дорожниками случилось на трассе М-8 6 июля. Инцидент произошел в 14:35 на 555 километре автодороги «Москва-Архангельск».

По данным областного ГИБДД, 53-летний водитель ВАЗ-21074 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди ГАЗ-2705. Об этом сообщает пресс-служба УМВД области.

Автомобиль ГАЗ принадлежит дорожным службам - он наносил на асфальт дорожную разметку, на нем были укреплены предупреждающие знаки.

53-летний водитель ВАЗа госпитализирован, двум его пассажиркам назначено амбулаторное лечение.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на место выезжали пожарные из Сямжи. Столкновение, по их информации, было лобовым.