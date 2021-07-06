Вологжане смогут проконсультироваться насчет депрессии и суставов

-

В Вологодской области назначены даты акции «Телефон здоровья».

7 июля вологжане смогут проконсультироваться по теме: «Профилактика и лечение депрессии» у врача-психиатра общепсихиатрического женского отделения №8 областной психиатрической больницы Ирины Елисеевой.

8 июля темой для разговора станет «Лечение и профилактика болезней суставов». Вологжанам поможет заведующая ревматологическим отделением областной клинической больницы, главная внештатная специалистка-ревматолог Департамента здравоохранения Елена Крюкова.

Вопросы будут приниматься с 15:00 до 16:00 по телефону 72-00-60 в областном Центре общественного здоровья и медицинской профилактики.