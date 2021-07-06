Прибывший с зоны харовчанин избил собственную 89-летнюю бабушку

-

В Харовске осудили 29-летнего местного жителя, который поднял руку на свою престарелую бабушку.

Мужчина, проживающий с мамой и бабулей, регулярно выпивал, жил за счет родственниц, был груб и агрессивен. На работу устроиться не пытался. В апреле 2020 от освободился из мест лишения свободы и вернулся в "родовое гнездо".

Инцидент произошел 14 сентября ночью: пьяный внук не менее 5 раз ударил 89-летнюю бабушку по голове. Как оказалось, пожилая женщина сделала отпрыску замечание, когда он громко разговаривал по телефону и выпивал на кухне. Дочь узнала о произошедшем и обратилась в полицию.

Так как у мужчины уже была судимость, за такое поведение ему назначили еще 1 год 7 месяцев и 15 дней колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба СУ СК по Вологодской области.