Суд рассмотрит дело череповчанки, двухлетний сын которой упал с 5 этажа

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В Череповце к ответственности за тяжкие увечья 2-летнему сыну попробуют привлечь 31-летнюю мать. 27 мая нетрезвая уже в обеденное время женщина открыла окно и улеглась спать, в то время как ее активный ребенок находился в кроватке. В итоге, мальчик забрался на окно и упал с высоты 5 этажа. Он получил страшные увечья и чудом остался жив. ЧП произошло в одной из квартир на улице К. Белова.

Следственные органы собрали доказательства, признанные прокурором достаточными, для направления уголовного дела по статье "Оставление в опасности" в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.