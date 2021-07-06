Маленькую москвичку Катю разыскивают в Вологде

Девочка может находиться в Вологде Фото: ПСО "Ты не один"

Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, 15-летняя Екатерина Дерягина ушла из дома в городе Ивантеевка Московской области, а теперь может находиться в Вологде. Девушка пропала 3 июля, в областную столицу могла прибыть на поезде.

Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавая, светло-русые слегка вьющиеся волосы, серо-зеленые глаза, черный лак на ногтях. Она была одета в черные джинсы, светлую футболку, белые кроссовки Adidas, с собой несла фиолетовый рюкзак, черную сумку с розовым ремнем, большой белый пакет.

Требуется максимальное распространение информации. Всем, кто имеет сведения о Кате, просьба сообщить по телефонам: 102 (полиция) или 8-911-505-68-98 (волонтеры).