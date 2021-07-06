Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июля 2021 16:41

Болезненная похоть привела 34-летнего череповчанина в тюрьму на 9 лет

Мужчина уже имел судимость за совращение малолетних
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
-

-

В Череповце судили 34-летнего местного жителя за откровенную переписку с несовершеннолетними девочками в соцсетях. Следствие и суд установили, что молодой человек в 2018-2020 гг. знакомился под вымышленным именем ВКонтакте со школьницами. Он предлагал им вступить в интимную связь, отправлял порнографические фотографии, общался на сексуальные темы.

Ранее мужчина уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Следователи сумели собрать значительный объем электронных доказательств. В результате, с учетом рецидива, мужчине придется отбыть 9 лет в исправительной колонии особого режима. Кроме того, ему запретили в течение 15 лет заниматься деятельностью, связанной с детьми. А после отбытия основного наказания его свобода будет ограничена еще на 1 год 3 месяца.