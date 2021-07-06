Видит око, да зуб неймет: новый туалет в Череповце закрывают на ночь

Теперь и в парке можно

В Череповце местные жители празднуют открытие нового общественного модульного туалета в парке Ленинского комсомола у площади Металлургов. Отметить, действительно, есть что: таких простых удобств в Вологде и Череповце не сыскать днем с огнем. Неизвестно, как спасаются туристы и заблудшие горожане: кусты, кафе, либо позорный эксцесс.

Как сообщил мэр города Вадим Германов, туалет будет открыт для посетителей ежедневно с 6 до 22 часов. Удобства антивандальные, приспособлены для маломобильных посетителей, а также находятся под наружным видеонаблюдением. Кабину обслуживает местный "Водоканал". В соответствии с санитарными нормами, туалет расположился в 20 метрах от детской площадки. Его поставила московская компания «Холдинг Тепла».

Сантехника антивандальная

Некоторые череповчане в соцсетях возмутились, почему мэр Череповца хвастается такой простой вещью как общественный туалет. Жительница города Елена Васильева прокомментировала пост: "Зачем про туалет на странице мэра??? Ну, поставили, и отлично, ну на страницу зачем? Люди, которые там гуляют, и так увидят и воспользуются при необходимости. Это норма так-то. А радости в комментариях вообще удивляют..." По-видимому, в Вологодской области такие блага цивилизации все еще не норма.