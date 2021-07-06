Вологодская область получит дополнительные 500 млн на ремонт дорог

Фото Светлана Дулепова, группа "Вологда в порядке", улица Псковская

Регионам России в этом году будут выделены дополнительные 30 миллиардов рублей на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», 500 млн из них достанутся Вологодской области. В регионе в 2021 году с опережением графика благодаря федеральной поддержке будут приведены в порядок 33 км дорожного полотна. Средства направят в том числе на трассы Тотьма – Никольск и Илейкино – Шуйское.

Всего за год по этому проекту отремонтируют 404 км дорожной сети, 54 объекта, включая региональные дороги и улицы Вологды и Череповца. Техника уже вышла на трассы Тотьма – Никольск в Бабушкинском и Никольском районах, Воскресенское – Иваново Бор – Кириллов в Череповецком районе, Грязовец – Вохтога в Грязовецком, Слабеево – Абаканово в Череповецком районе, Лентьево – Бабаево – Борисово-Судское в Устюженском, Кузнецовка – Большое село – Антоново в Вологодском, Сокол – Харовск – Вожега в Харовском районе, Абаканово – Сумино – Шухтово – Дора в Череповецком, Устюжна – Сандово в Устюженском районах.

Сейчас в Вологде ремонтируют участок улицы Дальней от Саммера до Северной более 1,5 км. Особое внимание уделяется тротуарам, пониженному бордюрному камню для маломобильных граждан, нанесению дорожной разметки. Сдача запланирована на октябрь. Всего в областной столице в 2021 году отремонтируют 21 участок улиц за 500 млн рублей. Работы на Горького и Панкратова уже завершены, на улицах Некрасова, Лермонтова, Галкинская стартуют в августе после перекладки инженерных сетей.

85% опорной сети дорог и городских агломераций должны будут привести в нормативное состояние к 2024 году.