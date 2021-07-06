Вологодчина получила грант 413 млн рублей на благоустройство

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Вологодская область получила федеральный грант в размере 413 миллионов рублей благодаря позитивной динамике развития региона.

Начальник Департамента финансов области Валентина Артамонова рассказала: «По нашей области показатели очень позитивные. Мы находимся в лидерах по исполнению плановых значений и по фактическому исполнению некоторых показателей. В ТОП-10 мы вошли по трем показателям – это объём инвестиций в основной капитал, качество окружающей среды и уровень реальной среднемесячной заработной платы, как в бюджетном, так и в коммерческом секторах. По численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, уровням доступности жилья, образования и доле городов с благоприятной городской средой мы входим в ТОП-30 регионов страны».

Вологда и Череповец получат из этой суммы по 100 млн рублей, деньги пойдут на развитие и ремонт дорог, улично-дорожной сети, тротуаров, межквартальных и дворовых проездов. Остальные средства распределят между 10 районами.