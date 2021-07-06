В Вологде стало известно распределение ковидных пациентов по возрастам

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В Вологодской области по состоянию на 6 июля за минувшие сутки выявлено 212 новых зараженных коронавирусной инфекцией. В статистику по погибшим попало 10 человек.

Как сообщил мэр Вологды, в городе за сутки вакцинировались 435 человек, а всего 46 649. В Вологодском моногоспитале на лечении находятся 517 пациентов, в тяжелой форме 52.

Идет третья волна заражений

Как стало известно, 176 пациентов моногоспиталя Вологды в возрасте от 59 до 69 лет - самая большая возрастная категория. Следом идут вологжане старше 70 лет - их на лечении 156 человек. Меньше всего госпитализированных младше 29 лет - 10 пациентов. От 29 до 39 лет - 30 человек, от 39 до 49 лет - 50 человек, от 49 до 59 лет - 95 человек.

Данные на сегодня Фото: администрация города Вологды

Берегите себя! В последние недели в Вологодской области отмечен лавинообразный рост количества зараженных. Кроме того, на Вологодчине теперь буйствует новый более опасный дельта-штамм коронавируса.