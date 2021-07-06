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Происшествия6 июля 2021 13:20

В Череповце пассажир багажника красного кабриолета упал на полной скорости

ЧП произошло на парковке у жилого дома
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествия

Место происшествия

Фото: Областной УГИБДД

В Череповце медикам приходится бороться за жизнь любителя экстрима. Молодой человек 25 лет ехал на крышке багажника красного кабриолета «Ауди 80». При этом его 31-летний водитель без прав даже не думал снижать скорость на парковке дома №120 по улице Краснодонцев. В результате пассажир таки не удержался на автомобиле и неудачно рухнул на асфальт.

Пострадавшего госпитализировали 4 июля в 2 часа ночи в реанимацию Областной больницы №2. У молодого человека очень серьезные травмы.