За Череповцом нашли пропавшего подростка

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Под Череповцом на трассе нашли пропавшего еще в конце июня 17-летнего Марка. Несовершеннолетний находился на трассе у отворотки на Городище. Живой.

Как рассказал "путешественник", в тот злополучный день он узнал, что не сдал экзамен - думал, мама будет ругаться. Поэтому бывший школьник выкинул симку, собрал вещи и ушел из дома. Успел проехать несколько городов автостопом: Рыбинск, Ярославль, Москву, Пушкин. Жил на карманные деньги. Еще одной причиной ухода из дома назвал желание пожить без контроля родителей. Мальчик уверяет, что у него хорошие отношения с мамой и папой.

Марк вернулся домой 5 июля за вещами, пока родители были на работе. Потом собрался в Рыбинск - на трассе его и задержали, отправили в отдел, куда вызвали маму. Об этом сообщила начальница отделения по делам несовершеннолетних.

Как подсчитала полиция, в Череповце в июне из дома ушли 20 детей и подростков - всех нашли и передали родным. Большинство хотело пожить самостоятельно.