Стала известна стоимость единого проездного в Череповце

В Череповце вводится единый проездной. Он начнет действовать с 1 августа. Стоимость его составит 2,5 тысячи рублей. Информация прозвучала на совещании по развитию транспортной системы Череповца.

О введении единого проездного депутат пояснил начальник отдела транспорта департамента ЖКХ Игорь Фасонов: "Мы готовы запустить продажи единого проездного с 1 августа".

Технически проездной будет работать на базе транспортной карты „Поехали!“. Уже проведено тестирование, при этом использован опыт внедрения единых проездных в других городах.