В Вологде пьяный отец прирезал сына из-за своего хлама

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В Вологде 4 июля в комнате общежития на улице Медуницинской произошел конфликт между 67-летним мужчиной и его 37-летним сыном. Родственники поспорили из-за того, что младший просил отца убрать его старые вещи с совместной территории, так как они ее захламляли. Мужчины выпили.

В результате ссоры отец взял нож и вонзил его в грудь сына. Пострадавший скончался в реанимации. Мужчина задержан полицией по подозрению в убийстве. Назначены судебные экспертизы, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Вологодской области.