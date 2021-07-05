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Происшествия5 июля 2021 17:29

Ценитель виски из Вологды похищал одну и ту же марку алкоголя 9 раз

Мужчине приглянулся крупный супермаркет на Окружном шоссе и определенная марка алкогольного напитка
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде правоохранители задержали серийного вора - любителя постоянства. 38-летнего мужчину остановили в супермаркете на Окружном шоссе при попытке пронести мимо кассы бутылку виски. Как выяснилось позднее, вологжанин в течение месяца совершил еще 8 аналогичных преступлений все в той же торговой точке. Мужчине понравился алкогольный напиток определенной марки.

Как сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области, поклонника виски передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Что ж, ему удалось уйти от ответственности 8 раз подряд.