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Происшествия5 июля 2021 17:09

В центре Вологды водитель не заметил из-за солнца подростков

ЧП произошло на улице Мира
Евдокия САХАРОВА
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Вождение автомобиля подразумевает ответственность

Вождение автомобиля подразумевает ответственность

Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде вечером минувшего воскресенья произошло ДТП с участием двоих подростков. Водитель автомобиля "Форд" сворачивал с Октябрьской на Мира в сторону улицы Чехова, когда допустил наезд на пешеходов. Автолюбитель винит во всем слепящее солнце. Оказалось, что молодые люди шли по пешеходному переходу, да еще и на зеленый сигнал светофора.

В результате 18-летний юноша и его 17-летняя спутница получили ушибы. Медики назначили им амбулаторное лечение.