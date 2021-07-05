В центре Вологды водитель не заметил из-за солнца подростков

Вождение автомобиля подразумевает ответственность Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде вечером минувшего воскресенья произошло ДТП с участием двоих подростков. Водитель автомобиля "Форд" сворачивал с Октябрьской на Мира в сторону улицы Чехова, когда допустил наезд на пешеходов. Автолюбитель винит во всем слепящее солнце. Оказалось, что молодые люди шли по пешеходному переходу, да еще и на зеленый сигнал светофора.

В результате 18-летний юноша и его 17-летняя спутница получили ушибы. Медики назначили им амбулаторное лечение.