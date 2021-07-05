В Соколе прошла массовая драка с участием женщин, цыган, полиции и пса

Кадр из видео из группы Сокольские сплетни

В соцсети проникло видео массовой драки на несколько десятков человек в городе Соколе Вологодской области. Инцидент произошел во дворе дома №99 по улице Советской 4 июля. В 6 утра сокольчане проснулись от жутких криков. В полиции начали проверку.

В дежурную часть рано утром поступило сообщение о повреждении автомобиля. Как выяснили на месте полицейские, возникла потасовка между двумя группами молодых людей. Участников драки установили, часть задержали. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Видеозапись начинается с момента, когда мужчина прыгает по припаркованному внедорожнику. Пострадало и еще одно авто - как минимум, разбили окна. Полицейским пришлось постараться, чтобы разнять бойцов - палкой попало и правоохранителям. Как предположили в соцсетях местные жители, потасовка произошла с участием цыган.