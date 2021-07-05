На Вологодчине широко распространился дельта-штамм коронавируса

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На Вологодчине по состоянию на 5 июля за минувшие сутки было выявлено 200 новых заболевших COVID-19. Это в 5 раз больше, чем месяц назад. Трое человек попали в статистику по погибшим - примерно такое количество наблюдается ежедневно с марта. Коэффициент распространения коронавируса в области составляет 1,52 и продолжает расти.

Статистика за последние месяцы

Председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов сообщил, что по данным Роспотребнадзора у 77,5% заболевших именно «индийский» дельта-штамм коронавируса, который является более опасным, чем изначальный. Многим пациентам просто не помогает никакое лечение. Чиновник заявил, что переболевшие «китайским» штаммом могут заразиться и новым, поэтому надо привиться. А через полгода необходимо сделать ревакцинацию. Тем временем в моногоспиталях Вологодчины лежат более тысячи человек.

Пункты вакцинации по сообщению оперштаба

Напомним, подачу заявлений на вакцинацию на предприятиях упростили и ускорили. Теперь можно вызвать бригаду медиков онлайн.