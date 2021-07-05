Вологжанка оставила трехлетнего ребенка в раскаленном авто умирать

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В Великоустюгском районе наказали мать трехлетнего малыша.

В последние недели в Вологодской области стояла аномальная жара, температура воздуха поднималась до +35°C. При такой температуре салон авто разогревается за 10 минут до +50°C и более - маленький ребенок или животное часто не имеют возможности покинуть смертельную "баню". Каждый год такая "пытка" уносит множество жизней... В Ростовской области несколько дней назад в машине погибли две малышки - они играли в прятки и не смогли выбраться из авто на жаре.

В Вологодской области женщина проходила мимо чужого раскаленного автомобиля, в котором заметила плачущего ребенка. Вологжанка обратилась в полицию. 1 июля мать судила комиссия по делам несовершеннолетних. Как сообщает правовое управление Великоустюгского района, женщина решила оставить малыша в авто, т.к. он заснул. Вину она осознала и получила штраф.

Ни в коем случае нельзя оставлять животных в машине летом даже на 5 минут, если у вас отсутствует работающий кондиционер!