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Происшествия5 июля 2021 13:37

Харовчанин с туберкулезом подался в бега

Мужчина не хотел добровольно находиться в больнице
Евдокия САХАРОВА
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Прокуратуре Харовского района пришлось обратиться в суд на местного жителя. 39-летний харовчанин с подозрением на туберкулез уклонялся от медицинского обследования, гулял в общественных местах, общался с людьми...

В результате, мужчина даже подался в бега: полиция объявила пациента в розыск и нашла. Харовчанина в туберкулезный диспансер Вологды доставила специализированная медицинская бригада. Непокорный мужчина получит необходимое лечение. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Вологодской области.