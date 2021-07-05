Харовчанин с туберкулезом подался в бега

-

Прокуратуре Харовского района пришлось обратиться в суд на местного жителя. 39-летний харовчанин с подозрением на туберкулез уклонялся от медицинского обследования, гулял в общественных местах, общался с людьми...

В результате, мужчина даже подался в бега: полиция объявила пациента в розыск и нашла. Харовчанина в туберкулезный диспансер Вологды доставила специализированная медицинская бригада. Непокорный мужчина получит необходимое лечение. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Вологодской области.