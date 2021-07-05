В Вологде на ремонт новой ледовой дорожки потратят еще 7 млн рублей

Фото со страницы мэра

Мэр Вологды ответил на большое количество вопросов о ремонте ледовой дорожки на стадионе «Локомотив». Этой зимой новые дорожки были уложены некачественно, из-за чего конькобежцы начали сезон на 1,5 месяца позже и закончили на 3 недели раньше.

Депутаты Гордумы приняли решение выделить 7 млн рублей на ремонт, проектно-сметная документация уже разрабатывается. Работы должны завершить к середине сентября до начала тренировок. Первые соревнования спортсменов уже в начале декабря.

Сергей Воропанов достаточно резко отреагировал на очередной вопрос про лед на своем традиционном прямом эфире в соцсетях: "Я когда обещаю, я свои слова всегда сдерживаю. Вы наберитесь, пожалуйста, терпения. Хватит подпрыгивать и кричать везде! Сказал, что будет всё сделано, значит, будет сделано. Не переживайте, хватит паниковать. Вы знаете, во время войны паникеров к стенке всех ставили".