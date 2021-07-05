Альфонс ушел, прихватив полмиллиона рублей у своей бывшей возлюбленной

Мужчина проведет в обществе без женщин три года

Череповчанин пошел на подлое преступление: он похитил полмиллиона у бывшей сожительницы и потратил их на алкоголь, интимные услуги и золотой браслет для знакомой. Женщина не сумела простить его и подала заявление в полицию.

По словам 35-летнего подсудимого, вечером 11 декабря прошлого года он гостил у бывшей сожительницы на улице Монтклер. Женщина встретила его хлебом и солью, они выпивали. Они сожительствовали с февраля по ноябрь, при этом она его содержала.

Во время застолья бывшая сожительница похвастала, что продала квартиру. Когда он собирался домой, то решил заглянуть в ее сумку - он знал где она обычно хранит сумку - в тахте в комнате. В сумке лежали две пачки пятитысячных купюр. Он похитил одну из них.

Сумку он вернул на место, взял свои вещи и ушел. Женщина закрыла за ним дверь. Уже на следующий день она ему позвонила и попросила вернуть хотя бы часть денег. Но он не признался в краже.

Как выяснилось, он начал тратить деньги. Потратил на все самое необходимое: на аренду жилья, продукты, алкоголь, такси и интимные услуги. Кроме того, он купил золотой браслет для знакомой и сладкий подарок сыну бывшей сожительницы.

В итоге он оказался на скамье подсудимых. Рассерженная женщина суде настаивала на самом строгом наказании для бывшего возлюбленного.

Череповецкий городской суд по п.в ч. 3 ст. 158 УК РФ назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взыскал с него в пользу потерпевшей 500 000 рублей. Также суд обратил взыскание на изъятый золотой браслет.