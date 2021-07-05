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Происшествия5 июля 2021 11:02

Страшный пожар произошел из-за морозильных ларей в Вологодской области

ЧП случилось в Белозерском районе
Иван Чухнин
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Фото: МЧС России по Вологодской области

Фото: МЧС России по Вологодской области

В Вологодской области из-за неисправного морозильного оборудования произошел пожар. От одной хозяйственной постройки, где было оборудование, огонь перекинулся на соседние - сгорела баня и еще пара построек.

О ЧП сообщает ГУ МЧС по Вологодской области. Пожар произошел 3 июля в 8:26 в поселке Нижняя Мондома Белозерского района.

Выгорело общей площадью 124 квадратных метра. Собственником сгоревшей бани и одной хозпостройки является мужчина 49 лет. Дровяник и вторая сгоревшая хозпостройка принадлежат 62-летнему мужчине. Погибших и пострадавших нет.

Причиной возгорания стала неисправность электрооборудования: в одной из хозпостроек находились морозильные лари. На место выезжали 4 единицы техники, 13 человек личного состава, в том числе 2 члена добровольного пожарного общества.