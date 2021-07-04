В Кремлевском саду появилось новое граффити

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В Вологде в Кремлевском саду раскрасили бетонное строение необычными граффити. На работу ушло 2,5 дня. Автором стал местный художник, преподаватель Школы стрит-арта от молодежного центра «ГОР.СОМ 35», Илья Москер. Материалы предоставило ООО «СВ-Нефть»: представитель рассказал, что компания хочет видеть город красивым. В соцсетях среди вологжан уже запустили опрос, какие объекты лучше всего украсить в Вологде в следующий раз.

Школу стрит-арта организовали по инициативе владельца магазина Brandhouse Василия Осиева: «Мы украшаем различные объекты в городе, чтобы они не выглядели уныло. В ближайшее время мы планируем украсить в городе несколько точек. Эскизы рисунков сейчас согласовываем с Администрацией города».

На 10 июля запланирован мастер-класс по созданию рисунка на заборе по ул. Ярославская. Об этом сообщила Вологда.рф.