В Вологде на оборудование двух перекрестков потратят 3,7 млн рублей

На перекрестке Гончарная-Гагарина уже устанавливают светофоры Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде установят светофоры на двух оживленных перекрестках. Пересечения Гагарина - Гончарная и Петина - Панкратова из-за активного развития района стали опасны и для пешеходов, и для водителей. Перекрестки решили сделать регулируемыми. На эти цели из городского бюджета выделили 3,7 млн рублей. Как Комсомольская правда упоминала ранее, движение на улицах изменится.

Начальник Департамента городского хозяйства Алексей Шумилов сообщил, что скоро откроется детсад на улице Народной на 420 детей, поэтому транспортные потоки станут еще более интенсивными. Вологжане удивились: неужели учреждение построили для детей из Заречья, что их придется возить на машине?

Монтаж объектов окончится уже в ближайшие дни, подключение - в июле. Светодиодные светофоры будут показывать сколько секунд остается следующего сигнала.

Кроме того, в Вологде в 2021 году планируется установить 12 умных переходов, состоящих из информационного табло для водителя, системы распознавания пешеходов, звуковых сигналов.