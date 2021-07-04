Пухлая гадюка привела ядовитых друзей в Тотемский район

Фото: Валентина Игошева

В селе Никольском Тотемского района заметили необычную активность змей. Ползучих гадов в населенном пункте в последние дни стало больше, вероятно из-за жары. Очевидцы отмечают, что из-за погоды пресмыкающиеся ведут себя агрессивно.

Местные жители поймали у своих мостков опасную гадюку - змея оказалась упитанная, да еще и метр длиной.

Напомним, ранее в Вытегорском районе на 11-летнюю девочку, приехавшую на каникулы из Мурманска, напала ядовитая змея. Ее госпитализировали в ЦРБ.