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Общество4 июля 2021 13:17

Вологодское мороженое использовало сомнительное масло из Киргизии

Роскачество забраковало брендовый продукт
Евдокия САХАРОВА
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Компания в срочном порядке устраняет выявленные нарушения

Компания в срочном порядке устраняет выявленные нарушения

Фото: Евдокия САХАРОВА

Роскачество исследовало производителей российского мороженого и результаты оказались неутешительными для ООО «Вологодское мороженое». Продукцию назвали некачественной. Эксперты заявили, что в шоколадном пломбире было 3,18% молочного жира - это не соответствует установленным требованиям. Пломбиром такой продукт называться не может - слишком много растительных жиров.

Как пояснили в ООО «Вологодское мороженое», причиной могла стать неоднородная партия сливочного масла из Киргизии. Вероятно, поставщик поставил не тот продукт - договор с ним вологодская компания уже расторгла. Роскачество планирует повторно проверить мороженое из Вологды. Об этом сообщило ИА "Ранпресс".