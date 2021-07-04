Вологодское мороженое использовало сомнительное масло из Киргизии

Компания в срочном порядке устраняет выявленные нарушения Фото: Евдокия САХАРОВА

Роскачество исследовало производителей российского мороженого и результаты оказались неутешительными для ООО «Вологодское мороженое». Продукцию назвали некачественной. Эксперты заявили, что в шоколадном пломбире было 3,18% молочного жира - это не соответствует установленным требованиям. Пломбиром такой продукт называться не может - слишком много растительных жиров.

Как пояснили в ООО «Вологодское мороженое», причиной могла стать неоднородная партия сливочного масла из Киргизии. Вероятно, поставщик поставил не тот продукт - договор с ним вологодская компания уже расторгла. Роскачество планирует повторно проверить мороженое из Вологды. Об этом сообщило ИА "Ранпресс".