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Происшествия3 июля 2021 15:22

20-летний водитель сбил иномаркой подростка на "зебре"

За жизнь 17-летнего череповчанина борются врачи
Иван Чухнин
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С водителем будет разбираться следователь

С водителем будет разбираться следователь

2 июля вечером молодой водитель на иномарке едва не убил пешехода - подростка. Несовершеннолетний юноша попал в Череповце под машину.

Авария случилась на пешеходном переходе у дома №10 на проспекте Строителей.

2 июля, в одиннадцатом часу вечера, 17-летний юноша переходил дорогу. Его сбила машина. Управлял иномаркой «Форд Фокус» 20-летний водитель. Очевидцы в группе «ДТП Череповца» сообщают об очень сильном ударе, пешехода даже сочли погибшим. Приехавшие медики увезли его в реанимацию.