Череповчанка складывала товары в детскую коляску и попыталась их вывезти

В Череповце молодая девушка попыталась вывезти из магазина в детской коляске продукты и алкоголь. Но ее снимала видеокамера, бдительность проявили и сотрудники магазина.

О воровке рассказала пресс-служба областного управления Росгвардии. Им поступил сигнал из торговой точки, расположенной на улице Горького.

На место выехали бойцы Росгвардии. Как оказалось, покупательница выбирала товары, складывала их в детскую коляску. В итоге она попыталась покинуть магазин, не оплатив продукты и алкоголь.

Общая сумма ущерба составила 4 тысячи рублей. Череповчанка отрицала свою вину, однако ей были предъявлены записи с камер видеонаблюдения. С 21-летней девушкой разбираются полицейские.