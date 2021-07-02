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Происшествия2 июля 2021 13:53

Насильник отправился из Сокола в колонию на 8 лет

Он покусился на 17-летнюю девушку
Иван Чухнин
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Сокольчанин проведет молодость вдали от женщин

Сокольчанин проведет молодость вдали от женщин

21-летний молодой человек покусился на несовершеннолетнюю. Инцидент произошел в январе этого года в одной из квартир Сокола.

21-летний сокольчанин предложил своей знакомой заняться сексом. Девушка отказалась. Тогда он решил взять ее силой. Девушке на тот момент было лишь 17 лет, но это не остановило насильника. Девушка сопротивлялась, у нее оказались множественные ссадины и кровоподтеки. Поединок продолжался, пока в квартиру не пришли ее знакомые, которые вызвали полицейских. Девушка получила не только физические, но и моральные травмы, сообщает пресс-служба областного суда.

По данному факту было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30 - п. а ч. 3 ст. 131 УК РФ. В суде молодой человек отрицал попытку изнасилования. Он пояснил, что лишь пару раз ударил потерпевшую по лицу ладонью.

Однако суд не поверил обвиняемому. Молодой человек отправился на 8 лет колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год 2 месяца.