Три студента грабили дачи в Череповецком районе

Воры проникали в чужие дома и забирали ценные вещи

В Череповце три студента грабили дачи. Они попали под суд. В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении троих юношей. Их обвиняют в серии дачных краж в Череповецком районе. Их набегам подверглись дачи в деревнях Тыново, Куншино и Средние Чуди. В полицию поступило девять заявлений. Главным образом, мальчики забирали себе электроинструмент. Стоимость награбленного - более 250 тысяч рублей.

"В ходе работы по данным заявлениям сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое студентов одного из колледжей г. Череповца. Череповчане в возрасте от 18 до 20 лет признались в содеянном. Они рассказали оперативникам, что похищенный ими электроинструмент сбывали, а вырученные деньги тратили на собственные нужды", — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Вскоре студенты займут места на скамье подсудимых - дело передано в суд для рассмотрения..