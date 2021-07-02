Двое пострадавших: под Череповцом Газель протаранила кроссовер

Фото: ОГИБДД Череповецкого района

В Череповецком районе произошло серьезное ДТП. 1 июля, в 11:40, столкнулись кроссовер и Газель. Об происшествии сообщает ОГИБДД по Череповецкому району.

61-летний житель Владимирской области, двигаясь по трассе Вологда - Новая Ладога, не справился с управлением грузовиком «Газель Next». Он не выдержал безопасное расстояние с двигавшемся впереди кроссовером «Renault» и врезался в него.

В результате столкновения пострадали пассажиры легкового автомобиля - 12-летняя школьница и 65-летняя череповчанка. Пострадавшие осмотрены медиками, их направили на амбулаторное лечение.