Большегруз с металлоломом снес столб на спуске с обхода Вологды

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На спуске с обхода Вологды произошло крупное ДТП, движение ограничивали госавтоинспекторы.

Дорожный инцидент произошел 1 июля, около 18 часов. На спуске с обхода Вологды опрокинулся прицеп большегруза, перевозившего металлолом.

По данным областного управления МВД, водитель грузовика "МАН", 53-летний мужчина, не справился с управлением.Металлолом из опрокинувшегося прицепа рассыпался по проезжей части. От удара о столб электропередач произошел обрыв проводов. Повреждено ограждение дороги. Движение на месте аварии регулировали госавтоинспекторы.

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