В Вологодский суд поступило уголовное дело о хищениях в областной филармонии

В Вологде вскоре начнется рассмотрение очередного громкого дела. Вологодский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении начальника областного департамента культуры и туризма Владимира Осиповского, экс-директора областной филармонии Ольги Васильевой и ее подчиненной, экономиста и заместителя Юлии Булатовой.

По мнению обвинения, в 2016 - 2017 годах троица, используя свое служебное положение, незаконно и умышленно, похитили бюджетные средства и денежные средства филармонии в особо крупном размере. Всего следователи обнаружили пропажу 1 736 827 рублей 96 копеек. Деньги похищались во время проведения крупных мероприятий, организатором которых была филармония.

Как сообщает пресс-служба судов, директор и заместитель директора филармонии Васильева и Булатова оформляли фиктивные финансово-хозяйственные документы и мнимые гражданско-правовые сделки между филармонией, коммерческими организациями и предпринимателями. Фиктивные договоры заключались на оказание услуг по монтажу/демонтажу звукового оборудования, декораций на торжественных мероприятиях к государственным праздникам, монтажу и демонтажу дорожки, зрительской трибуны, светового и звукового оборудования.

Подобные хищения проводились в рамках 13 Международного театрального фестиваля «Голоса истории», технического обслуживания 7 Международного фестиваля молодого европейского кино «Voices» и др. По указанию Васильевой услуги, ставшие предметами договоров, выполнялись работниками филармонии. Оплата сделок производилась за счет субсидий, выделенных на основании соглашений между департаментом в лице Осиповского и учреждением в лице Васильевой в рамках госпрограммы, а также из доходов филармонии.

Полученные деньги за вычетом налогов предприниматели и работники организаций через неосведомленного сотрудника филармонии возвращали Булатовой.

По мнению следствия, похищенные денежные средства Осиповский, Булатова и Васильева распределили между собой.

Имущественный ущерб бюджету Вологодской области составил 765 145 рублей, АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина» - 971 682 рубля 96 копеек.

Кроме того, Осиповский, по версии стороны обвинения, незаконно обеспечил коммерческим организациям, которые завысили сметы на проведение Международного фестиваля молодого европейского кино «Voices» и заключили фиктивные договоры с АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина», получение прибыли. Тем самым он причинил бюджету Вологодской области ущерб в сумме 964 500 рублей.

Суду предстоит разобраться в уголовном деле и дать правовую оценку действиям обвиняемых.

Напомним, Владимира Осиповского временно, на время следствия, отстраняли от руководства областным департаментом. Ольга Васильева уволилась из филармонии и работает директором областной детской библиотеки в Вологде.